Tentato furto nella chiesa di San Bartolomeo a Sora

Un episodio che ha destato amarezza si è verificato nei giorni scorsi all’interno della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo a Sora.

Il tentativo di furto

Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale della parrocchia, “lunedì 29 settembre, nella nostra chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo in Sora, qualcuno ha tentato di rubare le offerte poste nel candelabro ai piedi della Madonna”.

Il furto non è andato a buon fine, ma resta la gravità dell’accaduto. “Si è cercato di sottrarre i pochi spiccioli che i fedeli lasciano con cuore sincero per i bisogni della comunità e della chiesa”, si legge ancora nella nota.

La denuncia del parroco

Il parroco, Don Donato, ha reagito con prontezza all’episodio. Ha infatti sporto denuncia presso le autorità competenti, consegnando le immagini registrate dalle telecamere interne. La parrocchia definisce il gesto “doveroso e di civiltà”.

La solidarietà della comunità

Il comunicato esprime poi “profondo dispiacere per quanto accaduto e rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà a Don Donato, custode attento e fedele della nostra comunità”.

L’invito alla preghiera

La comunità conclude con un appello ai fedeli: “Preghiamo insieme perché certi gesti non abbiano a ripetersi e perché il rispetto per i luoghi sacri e per la carità dei fedeli sia custodito da tutti”.