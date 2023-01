Tentato furto in un’ abitazione: ladri messi in fuga dall’allarme

E’ successo poco fa un tentato furto in zona San Sosio-Rondinella ad Arpino. Dei malviventi avrebbero tentato di introdursi in un casale, ma fortunatamente sembra che il furto non è avvenuto grazie ad un sistema di allarme che ha messo in fuga i ladri.Immediatamente sono state chiamate le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto.

