Tentato furto in casa di un carabiniere: l’inseguimento e poi lo schianto

Una notte da film d’azione quella vissuta a Villa Santa Lucia, dove un giovane ladro, residente in provincia di Napoli, ha tentato un furto in un’abitazione non sapendo che l’appartamento fosse di proprietà di un carabiniere, il quale ha immediatamente messo in fuga l’intruso, dando il via a una serie di eventi concitati.

Dopo essere stato scoperto, il malvivente non si è arreso. In preda alla disperazione, ha rubato un’auto e si è lanciato in una fuga spericolata in direzione dell’autostrada A1. La sua corsa è stata intercettata dai carabinieri lungo la Cassino-Formia, nei pressi del casello autostradale. Ma il ladro, con una manovra improvvisa e pericolosa, ha invertito la marcia, tentando di seminare le forze dell’ordine e facendo rotta verso il centro città.

La fuga si è però interrotta bruscamente nei pressi della rotatoria di Maury’s, dove il giovane ha perso il controllo del veicolo rubato, finendo fuori strada. L’incidente ha permesso ai carabinieri di bloccarlo immediatamente e procedere all’arresto. Ora il ragazzo dovrà rispondere di tentato furto in abitazione, furto d’auto e resistenza a pubblico ufficiale.

Un episodio che conferma ancora una volta quanto la criminalità possa sfidare il pericolo e mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, la vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi, se non per il ladro, che ora dovrà affrontare la giustizia.

Foto archivio