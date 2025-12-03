Tentano di rubare cosmetici: arrestate due donne per furto aggravato

Probabilmente volevano “acquistare” dei regali per le prossime festività natalizie le due donne che hanno occultato vari cosmetici dopo averli trafugati da un’attività commerciale del centro commerciale “Le Pigne” di Alatri. Per loro sfortuna però, una pattuglia dei Carabinieri del NORM della Compagnia di Alatri, nel transitare nei pressi del negozio ha notato il loro atteggiamento sospetto, fermandole. Dalla successiva perquisizione sono saltati fuori i prodotti trafugati per un valore complessivo di circa 400 euro. I militari contattato il responsabile del negozio, dopo aver visionato le telecamere del circuito di videosorveglianza, confermava l’accaduto ed immediate sono scattate le manette per le due donne che sono state dichiarate in arresto. Piena soddisfazione dei dipendenti dell’esercizio commerciale per il pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri. Ai legittimi proprietari è stata immediatamente restituita la refurtiva trafugata.Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma.È obbligo rilevare che le indagate, destinatarie della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziate di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO

Correlati