Tenta la fuga durante un controllo: arrestato per spaccio di droga

Un controllo di routine dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni, a Ferentino, si è trasformato, nel cuore della notte, in un arresto per spaccio di droga del tipo hashish e marjuana. I Militari nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio, lungo la Via Casilina, hanno intercettato una Lancia Y con una coppia a bordo, che alla loro vista ha cercato di dileguarsi furtivamente. L’auto ovviamente non è sfuggita alla Gazzella dei Carabinieri che l’hanno fermata con a bordo due persone: alla guida una donna 33enne della provincia di Frosinone ed un 44enne cittadino di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari. La coppia durante il controllo ha subito assunto un atteggiamento irrequieto e nervoso che ha alimentato e fortificato i sospetti dei Militari inducendoli ad eseguire immediatamente una perquisizione personale e veicolare nel corso della quale sono saltate fuori diverse dosi, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato locale, di hashish per un peso complessivo di gr. 20,89 e marjuana per un peso complessivo di 5,58, che l’uomo occultava tra gli indumenti e gli effetti personali. I Militari hanno poi esteso la perquisizione presso il domicilio della coppia, nel Comune di Ceccano, rinvenendo e sequestrando materiale utile per il confezionamento e diversi appunti manoscritti riconducibili all’attività di spaccio. Il cittadino magrebino è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione dell’A.G., immediatamente informata, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari. La donna è stata invece deferita in stato di libertà e dovrà rispondere anch’ella del reato, in concorso, della detenzione di fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

