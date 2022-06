Un uomo di 40 anni mentre tentava di scavalcare il cancello metallico di una recinzione e’ rimasto trafitto al polpaccio della gamba sinistra.E’ accaduto nel pomeriggio di oggi a Celano. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’uomo tagliando la parte dell’asta che fuoriusciva dal corpo per poi essere soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Foto Terre Marsicane