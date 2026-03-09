Tenta di rubare un motoveicolo: arrestato 50enne

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Cassino ha tratto in arresto un uomo residente nel cassinate per il reato di tentato furto aggravato.

Nello specifico, un equipaggio delle volanti del commissariato di P.S. di Cassino interveniva in via E. De Nicola dove era stata segnalato un tentato furto di un motoveicolo.

Sul posto gli agenti hanno trovato riscontro della nota ed hanno proceduto al fermo ed al controllo di un soggetto di circa 50 anni, gravato da numerosi pregiudizi di polizia.

Immediata attività d’indagine esperita ha consentito di delineare gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato furto aggravato nei confronti del soggetto fermato.

La Procura della Repubblica di Cassino ha chiesto al Gip la convalida dell’arresto e l’adozione di provvedimento per l’applicazione di una misura cautelare personale. Il Gip del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste, ha convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.