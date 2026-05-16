Tenta di rubare in una ferramenta, colto in flagranza dagli Agenti della Polizia di Stato

Personale della Polizia di Stato, impegnato nei consueti servizi di controllo del territorio, questa notte è intervenuto in Viale Tevere presso una ferramenta, poiché aveva notato un uomo che si aggirava con fare sospetto.

Nella circostanza, gli Agenti delle Volanti hanno notato che l’uomo, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, ha cercato di nascondere un tavolino.

Gli operanti, avvicinatisi, hanno constatato che il predetto ha cercato di allontanarsi per eludere il controllo, ma non è riuscito poiché è stato immediatamente bloccato.

Dopo un breve colloquio, l’uomo ha ammesso che poco prima aveva sottratto, dalla citata ferramenta, il tavolino e due oggetti in terracotta che deteneva sotto la giacca.

Successivamente, il medesimo personale ha contattato il proprietario dell’esercizio commerciale al quale è stata restituita la merce poco prima sottratta, mentre il soggetto è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato.