Tennis&Friends e seconda Giornata regionale del caregiver, Alessia Savo: weekend di salute e inclusione sociale

“Quello che abbiamo vissuto oggi è molto più di un insieme di eventi: è la testimonianza concreta di una Regione che mette al centro la salute, la prevenzione e l’inclusione sociale. Un Lazio che cambia, che ascolta, che si prende cura”. Così la Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, Alessia Savo, al termine di una giornata intensa e significativa, scandita da due appuntamenti emblematici La mattina, al Foro Italico, la presidente ha partecipato all’iniziativa Tennis&Friends, incontrando medici, infermieri, operatori sanitari e centinaia di cittadini.

“Questa manifestazione – ha dichiarato la Savo – è un modello virtuoso di prevenzione gratuita e accessibile, capace di raggiungere migliaia di persone con screening medici, consulenze specialistiche e attività di sensibilizzazione. Un esempio concreto di come lo sport possa diventare veicolo di salute e consapevolezza”.Più tardi, presso l’Asp San Michele di Roma, la presidente della Commissione regionale Sanità è intervenuta alla seconda Giornata regionale del caregiver familiare, fortemente voluta dall’Assessore ai Servizi Sociali, Massimiliano Maselli, e dalla Giunta regionale.“Da aprile 2024 – ha ricordato – il Lazio ha approvato per la prima volta una legge che riconosce e valorizza il ruolo fondamentale dei caregiver familiari, con un fondo triennale da 15 milioni di euro. Un passo storico, che dà dignità e sostegno a chi ogni giorno si prende cura di un proprio caro. Prevenzione, salute, benessere inclusivo e cura – ha concluso la Savo – sono i pilastri dell’azione del governo regionale guidato dal presidente Francesco Rocca. Un’azione che sta cambiando il volto del Lazio, rendendolo una Regione sempre più consapevole, inclusiva e attenta alle persone più fragili e ai soggetti in difficoltà

