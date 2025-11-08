Tenero dolce al pistacchio e arancia con glassa al cioccolato bianco

Ingredienti:
* 200 g di farina 00
* 100 g di farina di pistacchio (puoi farla tritando finemente i pistacchi sgusciati)
* 150 g di zucchero semolato
* 4 uova
* 150 g di burro morbido
* 150 g di yogurt bianco (o greco)
* 1 cucchiaio di succo d’arancia
* Scorza grattugiata di un’arancia
* 1 bustina di lievito per dolci
* 1 pizzico di sale
Ingredienti per la glassa al cioccolato bianco:
* 100 g di cioccolato bianco
* 50 ml di panna fresca
Procedimento:
1. **Preparare gli ingredienti secchi**:
* In una ciotola, mescola la farina 00, la farina di pistacchio, il lievito e il pizzico di sale.
2. **Preparare il composto di uova e burro**:
* In un’altra ciotola, monta il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere una crema soffice e chiara.
* Aggiungi un uovo alla volta, continuando a mescolare bene dopo ogni aggiunta.
3. **Aggiungere gli ingredienti umidi**:
* Unisci lo yogurt, il succo d’arancia e la scorza d’arancia al composto di uova e burro, mescolando bene.
4. **Completare l’impasto**:
* Aggiungi gradualmente gli ingredienti secchi (farina, pistacchio, lievito e sale) al composto liquido, mescolando delicatamente con una spatola fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.
5. **Cuocere il dolce**:
* Versa l’impasto in una tortiera (preferibilmente a cerniera) imburrata e infarinata.
* Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti o fino a quando uno stecchino inserito al centro della torta non esce pulito.
6. **Lasciare raffreddare**:
* Una volta cotta, lascia raffreddare la torta nella teglia per una decina di minuti, poi sforma e fai raffreddare completamente su una gratella.
Per la glassa al cioccolato bianco:
1. **Sciogliere il cioccolato**:
* In un pentolino, scalda la panna fino a sfiorare il bollore, poi versa il cioccolato bianco spezzettato. Mescola fino a che il cioccolato non è completamente sciolto e la glassa è liscia.
2. **Glassare la torta**:
* Quando la torta è completamente raffreddata, versaci sopra la glassa al cioccolato bianco, distribuendola uniformemente con una spatola. Puoi decorare con qualche pistacchio tritato o fettine di arancia candita per un tocco extra.
Finitura:
* Lascia riposare la torta per almeno un’ora affinché la glassa si solidifichi.
Risultato:
La combinazione di pistacchio e arancia dà un sapore unico e delicato, mentre la glassa al cioccolato bianco aggiunge una nota cremosa e golosa. Questo dolce è perfetto per una merenda speciale o per una cena elegante.