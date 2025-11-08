Tenero dolce al pistacchio e arancia con glassa al cioccolato bianco

Ingredienti:

* 200 g di farina 00

* 100 g di farina di pistacchio (puoi farla tritando finemente i pistacchi sgusciati)

* 150 g di zucchero semolato

* 4 uova

* 150 g di burro morbido

* 150 g di yogurt bianco (o greco)

* 1 cucchiaio di succo d’arancia

* Scorza grattugiata di un’arancia

* 1 bustina di lievito per dolci

* 1 pizzico di sale

Ingredienti per la glassa al cioccolato bianco:

* 100 g di cioccolato bianco

* 50 ml di panna fresca

Procedimento:

1. **Preparare gli ingredienti secchi**:

* In una ciotola, mescola la farina 00, la farina di pistacchio, il lievito e il pizzico di sale.

2. **Preparare il composto di uova e burro**:

* In un’altra ciotola, monta il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere una crema soffice e chiara.

* Aggiungi un uovo alla volta, continuando a mescolare bene dopo ogni aggiunta.

3. **Aggiungere gli ingredienti umidi**:

* Unisci lo yogurt, il succo d’arancia e la scorza d’arancia al composto di uova e burro, mescolando bene.

4. **Completare l’impasto**:

* Aggiungi gradualmente gli ingredienti secchi (farina, pistacchio, lievito e sale) al composto liquido, mescolando delicatamente con una spatola fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

5. **Cuocere il dolce**:

* Versa l’impasto in una tortiera (preferibilmente a cerniera) imburrata e infarinata.

* Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti o fino a quando uno stecchino inserito al centro della torta non esce pulito.

6. **Lasciare raffreddare**:

* Una volta cotta, lascia raffreddare la torta nella teglia per una decina di minuti, poi sforma e fai raffreddare completamente su una gratella.

Per la glassa al cioccolato bianco:

1. **Sciogliere il cioccolato**:

* In un pentolino, scalda la panna fino a sfiorare il bollore, poi versa il cioccolato bianco spezzettato. Mescola fino a che il cioccolato non è completamente sciolto e la glassa è liscia.

2. **Glassare la torta**:

* Quando la torta è completamente raffreddata, versaci sopra la glassa al cioccolato bianco, distribuendola uniformemente con una spatola. Puoi decorare con qualche pistacchio tritato o fettine di arancia candita per un tocco extra.

Finitura:

* Lascia riposare la torta per almeno un’ora affinché la glassa si solidifichi.

Risultato:

La combinazione di pistacchio e arancia dà un sapore unico e delicato, mentre la glassa al cioccolato bianco aggiunge una nota cremosa e golosa. Questo dolce è perfetto per una merenda speciale o per una cena elegante.