Tendenze settimana: Avvio a tratti instabile al Centro-Nord, poi graduale miglioramento

Domani, lunedì 5 dicembre

Nord: Ancora piogge diffuse e a tratti intense al Nordest con fenomeni anche temporaleschi e neve sopra i 1200 metri; schiarite al Nordovest dal pomeriggio-sera. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 13.

Centro: Instabilità sparsa con rovesci su Toscana, Umbria e alto Marche; maggiori schiarite altrove, ampie in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 12 e 17.

Sud: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, pur con velature in ispessimento su isole maggiori e Tirreno. Temperature in lieve calo, massime tra 14 e 19.

Dopodomani, martedì 6 dicembre

Nord: Cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti sull’Emilia Romagna con qualche piovasco in serata; nebbie in formazione sulla Val Padana nelle ore più fredde. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 9 e 13.

Centro: Cielo irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia tra zone interne di Toscana, Marche e Umbria. Più sole su Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 12 e 17.

Sud: Cielo poco nuvoloso con velature di passaggio, ma senza precipitazioni. Temperature in lieve rialzo, massime tra 16 e 20.

Fra 3 giorni, mercoledì 7 dicembre

Nord: Tempo stabile e soleggiato su Alpi e Liguria, grigio in Pianura Padana per nebbie e nubi basse in parziale diradamento nelle ore centrali. Temperature in calo, massime generalmente comprese tra 5 e 10.

Centro: Instabilità su Toscana, Umbria, Marche e Lazio con piogge e rovesci sparsi. Più asciutto in Abruzzo con schiarite. Temperature stabili, massime tra 12 e 17.

Sud: Condizioni meteo bone con nubi sparse e schiarite. Qualche piovasco sul Salento al pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 15 e 19.

Tendenza per giovedì, 08 dicembre 2022 Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia moderata sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Coperto con pioggia debole altrove.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla capitale, Coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle pianure, Nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, Sereno sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per venerdì, 09 dicembre 2022 Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole in Romagna, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle pianure toscane, Nuvoloso con locali aperture sulla capitale, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole sulle pianure e sulla dorsale campana, Nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche. Sull’adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole altrove.

Tendenza per sabato, 10 dicembre 2022 Nord: Al nord ovest: Sereno sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Coperto con pioggia debole sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Sereno sui litorali, Coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali, Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico: Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. ( 3bmeteo) – foto archivio