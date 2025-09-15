Temu e Codici uniscono le forze per rafforzare la tutela dei consumatori

CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino e Whaleco Technology Ltd., società che gestisce il marketplace “TEMU”, hanno concordato di avviare una collaborazione costruttiva e duratura finalizzata a promuovere la tutela dei consumatori e la conformità dei prodotti.Nell’ambito di questa collaborazione quinquennale, le parti mirano a rafforzare la trasparenza verso i consumatori e a favorire un dialogo continuo con le parti interessate alla tutela dei consumatori al fine di rafforzare la fiducia nei marketplace digitali.

L’intesa, di durata quinquennale, prevede:

un programma di monitoraggio congiunto, con incontri annuali volti a valutare e migliorare le misure di conformità dei prodotti adottate sulla piattaforma;

l’istituzione di un canale dedicato per la gestione delle segnalazioni, presidiato da referenti tecnici e legali di entrambe le parti, per affrontare e risolvere tempestivamente eventuali criticità legate alla sicurezza dei prodotti presenti sulla piattaforma;

la partecipazione congiunta a iniziative istituzionali volte a contrastare la contraffazione e il green-washing, e a promuovere la conformità dei prodotti, contribuendo concretamente alla creazione di un ecosistema digitale più sicuro e responsabile per tutti i consumatori.

CODICI e Whaleco collaboreranno attivamente, e condivideranno le migliori pratiche nel corso dell’accordo. Le parti inoltre stanno valutando la possibilità di pubblicare report annuali riepilogativi volti ad evidenziare i principali risultati conseguiti e le iniziative future.