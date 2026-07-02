Temu e Codici insieme per tutelare consumatori e marchi italiani

Temu e CODICI ampliano la partnership nell’ambito del progetto VER.O, sostenuto dal Ministero, per rafforzare la tutela dei consumatori e proteggere i marchi italiani.

Temu rafforza la collaborazione con l’associazione dei consumatori CODICI per tutelare i marchi del patrimonio produttivo italiano e promuovere una maggiore sicurezza negli acquisti online.

La nuova collaborazione rende Temu il primo marketplace di e-commerce a partecipare all’iniziativa nazionale italiana ed è parte dell’impegno più ampio della piattaforma nel collaborare con centinaia di associazioni di settore in Europa

La piattaforma globale di e-commerce Temu e CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino, una delle principali associazioni italiane per la tutela dei consumatori, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica nell’ambito del progetto VER.O – Verifica l’Originale, un’iniziativa nazionale finalizzata a rafforzare la consapevolezza dei consumatori, favorire la segnalazione di prodotti potenzialmente non conformi e promuovere pratiche di acquisto online più sicure.

Finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il progetto VER.O riunisce soggetti istituzionali, autorità di controllo e partner selezionati del settore privato in un’azione coordinata per contrastare la contraffazione online e rafforzare la tutela dei consumatori nel commercio digitale.

Attraverso VER.O, i consumatori sono invitati a segnalare attivamente prodotti che ritengano potenzialmente non autentici o comunque non conformi. Tali segnalazioni vengono raccolte tramite gli strumenti digitali di CODICI e inoltrate, attraverso canali dedicati e prioritari, ai partner aderenti al progetto, tra cui Temu, favorendo un esame strutturato ed efficiente dei casi segnalati.

“In Temu siamo impegnati a collaborare con partner affidabili per rafforzare la consapevolezza dei consumatori e migliorare le modalità con cui vengono individuate e affrontate eventuali criticità”, ha dichiarato un portavoce di Temu. “La nostra partecipazione all’iniziativa VER.O riflette il nostro costante impegno a favore di un commercio digitale responsabile e della collaborazione con tutti gli attori dell’ecosistema per tutelare l’integrità dei prodotti e proteggere i marchi del territorio”.

Oltre alla gestione delle segnalazioni, la partnership punta anche sulla prevenzione attraverso l’informazione. CODICI e Temu svilupperanno e diffonderanno congiuntamente materiali informativi e indicazioni pratiche per aiutare i consumatori a riconoscere i possibili segnali di prodotti non conformi, comprendere come effettuare una segnalazione e richiedere assistenza attraverso i consolidati canali di tutela di CODICI.

“Il commercio digitale offre straordinarie opportunità e comodità, ma deve fondarsi su sicurezza, trasparenza e consapevolezza dei consumatori”, ha dichiarato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. “La collaborazione con Temu nell’ambito del progetto VER.O rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della nostra partnership e nel consolidamento del rapporto tra consumatori e piattaforme digitali”.

L’iniziativa coinvolge la collaborazione con importanti istituzioni pubbliche, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), la Guardia di Finanza e l’ICQRF (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari), oltre a Temu, che attualmente è il primo marketplace aderente al progetto VER.O.

Il rafforzamento della collaborazione con CODICI si inserisce nel più ampio impegno di Temu volto a collaborare con centinaia di associazioni per la tutela dei consumatori, associazioni di categoria, camere di commercio e organismi di promozione degli investimenti in tutta Europa. Nell’ambito di questo impegno, la piattaforma ha organizzato oltre 100 incontri e partecipato a 30 conferenze soltanto nel primo semestre del 2026.

Informazioni su Temu

Temu è una piattaforma globale di e-commerce che mette in contatto i consumatori con milioni di produttori, marchi e partner commerciali. Presente in oltre 90 mercati a livello mondiale, Temu si impegna a offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili, contribuendo a migliorare la vita quotidiana dei propri clienti.

Informazioni su CODICI

CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino è un’associazione italiana impegnata nella tutela dei diritti dei consumatori. L’organizzazione opera attraverso attività di informazione, assistenza, tutela, rappresentanza e raccolta di segnalazioni, supportando i consumatori in ambiti quali il commercio digitale, la sicurezza dei prodotti, la trasparenza e la correttezza delle pratiche di mercato.

Informazioni su VER.O – Verifica l’Originale

VER.O – Verifica l’Originale è un’iniziativa nazionale promossa da CODICI e finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Il progetto mira a rafforzare la consapevolezza dei consumatori rispetto ai rischi della contraffazione, migliorare i meccanismi di segnalazione e promuovere strumenti digitali e risorse educative per rendere più sicuri gli acquisti online. VER.O coinvolge cittadini, scuole, istituzioni e partner selezionati del settore privato in un’azione coordinata a tutela dei consumatori.