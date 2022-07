Telescopi puntati verso le stelle: al Bosco di Paliano una serata per scoprire le costellazioni

Sabato 6 agosto, al Bosco di Paliano, occhi puntati sul cielo insieme al gruppo di astrofili “La via delle stelle”

I segreti delle stelle visti con i telescopi e raccontati come favole. La serata tra costellazioni e misteri siderali è in programma al Bosco di Paliano il 6 agosto. Dopo una serata musicale con aperitivo al tramonto e cena, dalle 21 alle 22.30 tutti gli occhi saranno puntati sul cielo, sui suoi miti e le sue leggende.

A guidare gli appassionati alla scoperta delle costellazioni saranno gli astrofili de “La via delle stelle”. Ci sarà la tanto ricercata osservazione del cielo con il telescopio e gli esperti racconteranno, e spiegheranno, la mitologia legata alle costellazioni. Lo faranno in modo semplice, come se stessero leggendo un libro di favole.

L’appuntamento è su prenotazione e si inserisce nelle attività programmate dal Bosco di Paliano, vicino Colleferro, tra Roma e Frosinone. Intanto continuano senza sosta le attività all’ombra delle querce centenarie. Sabato prossimo, alle 19, tornano: la musica live al tramonto, accompagnata dagli aperitivi del Bosco e le degustazioni dei piatti tipici del territorio.

Nel fine settimana sono inoltre disponibili attività per grandi e bambini. Dal tiro con l’arco agli spettacoli didattici di falconeria, dalle passeggiate a cavallo ai laboratori apistici, il Bosco è pronto ad accogliere chi cerca l’ombra e il fresco in queste giornate di afa cittadina. Il Bosco di Paliano si trova in via Palianese sud, a tre chilometri dal casello autostradale di Colleferro.

