Telemedicina: quali prestazioni sono riconosciute e come si utilizza?

Sotto l’urto di Covid-19, la sanità digitale in Italia volta pagina: il 17 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regione ha dato il via libera alle «Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina». Il documento arriva sei anni dopo l’approvazione delle Linee guida nazionali e rappresenta un punto di svolta. Perché? Finora si è andati avanti in ordine sparso, con Regioni che hanno messo a disposizione dei pazienti e rimborsato servizi in telemedicina e altre no.

Le novità rispetto alle Linee guida del 2014 Quali sono le novità rispetto alle Linee guida del 2014? «Non più improvvisazione e autoreferenzialità come metodo di realizzazione di servizi. Sono state definite le prestazioni, in base a evidenze scientifiche e alla realtà operativa» spiega Francesco Gabrielli , direttore del Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali Istituto Superiore di Sanità. «Sono state definite le responsabilità, sia sanitarie sia sul trattamento dei dati personali. Si fa chiarezza sul ruolo dei sanitari, dei tecnologi, delle organizzazioni sanitarie, oltre a vari chiarimenti su procedure amministrative, tariffe e organizzazione dei servizi. Per di più, è scritto nel documento che esso deve essere aggiornato periodicamente e quindi lascia aperto lo spazio agli sviluppi futuri. C’è ancora tantissimo lavoro da fare, ma adesso abbiamo un pezzo di fondamenta finalmente solido».

Le tipologie previste La svolta è arrivata «grazie» alla pandemia da Covid-19, che ha impresso un’accelerazione formidabile alla medicina a distanza e ha obbligato a ripensare l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Vediamo in dettaglio che cosa prevedono le Linee di indirizzo. Sono cinque le tipologie di medicina a distanza per ora disponibili: televisita con medico e paziente collegati a distanza; teleconsulto tra medici; teleconsulenza tra medico e sanitario o tra sanitari; teleassistenza delle professioni sanitarie verso il paziente (fornite da infermiere/fisioterapista/logopedista/etc) e telerefertazione delle prestazioni e degli esami da remoto. «Sono state scelte in base alle esigenze manifestate dalle amministrazioni regionali e dalla maggior parte dei professionisti sanitari che si sono trovati a metterle in pratica durante i primi mesi di emergenza sanitaria», specifica Gabbrielli. Il documento cita anche teleriabilitazione, telemonitoraggio e telecertificazione tra le «attività di telemedicina di rilevanza strategica per il Ssn», ma rimanda la loro regolamentazione a indicazioni specifiche in corso di elaborazione.

Chi le può prescrivere Sempre il medico, sia specialista sia di famiglia, le può prescrivere come visite tradizionali o indicando, esplicitamente, la modalità di erogazione in telemedicina. Il medico specialista deve anche provvedere alla prenotazione della visita ambulatoriale, tramite Cup (Centro unico di prenotazione). La prestazione in telemedicina è un atto medico a tutti gli effetti, quindi chi la esegue se ne assume l’intera responsabilità dal punto di vista professionale.

Il ruolo del paziente Per ora il paziente può chiedere, ma non pretendere, che la prestazione sia effettuata in telemedicina perché non rientra ancora nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Non è obbligato ad accettare la modalità a distanza e può sempre optare per quella tradizionale. Per attivare il servizio di telemedicina, occorre la sua adesione preventiva (o quella di un familiare avente diritto) anche perché deve confermare di avere un dispositivo adatto (cellulare, pc o tablet) secondo le specifiche tecniche e le normative vigenti in materia di privacy e sicurezza. E, prima ancora, deve essere informato in modo «adeguato e puntuale» perché sia consapevole dell’intero procedimento. Se non si ha a disposizione un mezzo informatico, è prevista comunque la possibilità che la televisita possa essere svolta anche presso strutture dell’Asl o anche farmacie o studi dei medici di medicina generale. Durante la visita, il paziente può inoltre farsi assistere da un caregiver.

In quali casi si utilizzano In linea generale, le prestazioni in telemedicina non devono essere utilizzate nelle situazioni in cui il medico non può eseguire a distanza tutte le azioni che ritiene necessarie per il paziente in quel momento. Questo e altri aspetti etici sono stati definiti nell’interesse dei pazienti, con il contributo anche della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo). In primo luogo la televisita non sostituisce la prima visita in presenza e non può diventare il mezzo esclusivo attraverso il quale si svolge la relazione medico-paziente. Inoltre può essere proposta solo a pazienti che abbiano già una diagnosi e si trovino almeno in una di queste condizioni: siano già stati presi in carico in un Pai (Piano di assistenza individuale) o in un Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale). O, ancora, che il paziente sia già inserito in un percorso di follow-up di una patologia nota; sia affetto da una patologia che richiede il controllo e il monitoraggio della terapia; abbia bisogno di una valutazione anamnestica per la prescrizione di esami diagnostici o la stadiazione di una patologia nota; abbia bisogno di una verifica, da parte del medico, degli esami effettuati. La televisita è equiparata a una visita ambulatoriale tradizionale, sia per quanto riguarda la refertazione sia l’eventuale pagamento del ticket e il rimborso della tariffa alle Regioni.

Ora servono investimenti «Bene la regolamentazione. Occorrono ora investimenti per realizzare un vero sistema di telemedicina. A questo proposito molte sono le speranze poste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“Next Generation Italia”) che assegna al settore della sanità circa 20 miliardi di euro molti dei quali “per promuovere la diffusione di strumenti e attività di telemedicina, per rafforzare i sistemi informativi sanitari e gli strumenti digitali a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale, a partire dalla diffusione ancora limitata e disomogenea della cartella clinica elettronica», commenta Eugenio Santoro, responsabile del Laboratorio di informatica medica, dipartimento di Salute pubblica Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.

Pro e contro Le Linee di indirizzo indicano tra gli standard d’uso, «la certificazione dell’hardware e/o del software come dispositivo medico, idonea alla tipologia di prestazione che si intende effettuare in telemedicina». «Ciò garantisce l’affidabilità della prestazione e la sicurezza dei dati», sottolinea Eugenio Santoro. «Ma potrebbe anche rallentare la diffusione dei servizi, viste le poche soluzioni sul mercato con caratteristiche simili», aggiunge. Secondo l’esperto, tale diffusione potrebbe essere rallentata anche da una carenza organizzativa presso le strutture che erogheranno queste prestazioni: «Dove trovare il Responsabile Sanitario della Telemedicina (sarà un medico, un tecnico?)? Come assicurare la tracciabilità dei dati? Come dotarsi delle strumentazioni idonee a erogare servizi di telemedicina?», si chiede. E, ancora: «I medici si assumeranno la responsabilità per prestazioni erogate in telemedicina?». C’è poi un aspetto ancora poco chiaro, legato al «dialogo» tra ambienti informatici: «L’acquisizione di eventuale documentazione clinica funzionale alle valutazioni necessarie nel corso della visita (referti, diagnostica, ecc) deve essere garantita in via telematica non potendo essere effettuata dal paziente. Se non esiste integrazione tra cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico questo sarà difficile che possa avvenire», spiega Santoro. «Le linee di indirizzo non prevedono la raccolta di dati attraverso app e tecnologia indossabile che possano alimentare cartelle cliniche e fascicolo sanitario elettronico. È un’occasione persa per regolamentare questo settore in forse espansione e anche per ripensare al fascicolo sanitario elettronico nella versione 2.0 che sia più attento alle problematiche cliniche, meno a quelle amministrative», conclude.

Un piano per la formazione del personale Per mantenere le competenze del personale che si occupa di telemedicina serve un piano di formazione periodica: le Linee nazionali di indirizzo lo prevedono in modo specifico tra gli standard di servizio. L’Asl di Latina, in collaborazione con MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e Novartis Farma, hanno dato vita ad una partnership pubblico-privato per il lancio di «Change Management e Digital innovation », un percorso formativo rivolto agli operatori sanitari che prende il via a febbraio e durerà tre mesi. L’obiettivo è di incrementare le competenze utili sia per la gestione a distanza del paziente sia per programmare l’attività complessiva rispetto a determinati segmenti di popolazione. In concreto, l’iniziativa si articolerà in corsi online che utilizzano la piattaforma formativa ad hoc messa a disposizione dal MIP. «Abbiamo capito in questi mesi difficilissimi che c’è la necessità di rafforzare questa area di attività, non solo in tempi di emergenza sanitaria ma anche come modello di gestione ordinaria dei pazienti cronici. Per questo la Asl di Latina sente il bisogno di inquadrare tutta l’attività svolta in un modello generale e fare in modo che vi partecipi il più elevato numero possibile di professionisti per dare ai pazienti tutti gli strumenti, pur restando a casa, che consentano loro di accedere ai servizi del Ssn», spiega il direttore generale Giorgio Casati. L’Asl di Latina ha già realizzato un protocollo di tele-monitoraggio domiciliare per i pazienti Covid-19 , che ha permesso di intercettare precocemente eventuali situazioni di peggioramento clinico, di erogare servizi di cure a domicilio per i positivi con sintomatologia non grave. I pazienti presi in carico ricevono un kit di tele-monitoraggio con cellulare hub e le relative misurazioni da svolgere negli orari prestabiliti. Tra il 25 marzo 2020 e il 15 gennaio 2021 sono stati così gestiti da remoto 984 pazienti. foto e fonte corriere.it