Telefono alla guida, multe fino a 1700 euro nel nuovo Codice della Strada

Il Codice della Strada sta per cambiare e arrivano regole sempre più stringenti per gli automobilisti. Alla Camera dei Deputati, infatti, sono in corso di votazione nuove norme di sicurezza che andranno a interessare soprattutto l’utilizzo del telefono cellulare alla guida e l’eccesso di velocità. Ma non solo: ecco tutte le novità che dovrebbero diventare legge a breve.

TELEFONO ALLA GUIDA Per chi viene sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare alla guida, è previsto un inasprimento delle multe: le sanzioni economiche potrebbero passare presto da 422 a 1697 euro, con sospensione della patente per tre mesi in caso di recidiva.

CINTURE DI SICUREZZA Non solo automobili e altri mezzi privati: le cinture di sicurezza, a partire dal 2024, diventeranno un obbligo anche a bordo degli scuolabus.

BICICLETTE Le modifiche al Codice della Strada riguarderanno anche il sorpasso delle biciclette: sarà obbligatorio, quando si supera un ciclista, mantenere una distanza laterale di sicurezza di almeno un metro e mezzo.

ZONE SCOLASTICHE Le nuove norme di sicurezza consentiranno ai singoli Comuni di istituire delle Zone scolastiche, ovvero l’insieme delle vie limitrofe alle scuole in cui la velocità sarà limitata a 30 chilometri orari. La riduzione del limite di velocità potrà essere permanente o relativa solo agli orari di entrata e di uscita dalle scuole, a discrezione dei singoli Comuni.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI Le norme in fase di votazione alla Camera prevedono anche la possibilità di realizzare, nei vari Comuni, attraversamenti pedonali rialzati ad altezza marciapiede, per costringere le auto a rallentare. Inoltre, sarà più facile introdurre bande sonore per far rallentare gli automobilisti.

LIMITI DI VELOCITÀ Nessuna modifica ai limiti di velocità, anche sulle autostrade: bocciata la proposta della Lega che voleva elevare da 130 a 150 chilometri orari il limite sulle autostrade a tre corsie.

