“Tecniche del commercio internazionale”, la Camera di Commercio al fianco delle imprese

Il percorso formativo è rivolto a PMI, imprenditori, addetti agli uffici commerciali e professionisti. La soddisfazione di Ente e Azienda Speciale Informare

“Tecniche del commercio internazionale 2023/2024”, la Camera di Commercio al fianco del tessuto produttivo delle province di Frosinone Latina, con un percorso formativo sull’internazionalizzazione d’impresa per PMI, imprenditori, addetti agli uffici commerciali e professionisti.

Informare, Azienda Speciale della CCIAA, da sempre impegnata ad affiancare le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione, promuove ed organizza il nuovo percorso di formazione ed aggiornamento. Dieci incontri che cambieranno il modo di guardare all’estero, che favoriranno le imprese ad avere un nuovo approccio con la controparte straniera nelle trattative commerciali, aiutandole a capire come affrontare con efficacia le sfide dei mercati internazionali.

“Quando parliamo di Camera di Commercio quale casa delle imprese è ad interventi come questo che ci riferiamo. Un percorso che fornisce gli strumenti e le competenze strategiche ed operative sulle principali materie del commercio internazionale. Supporto, sostegno, formazione e vicinanza alle imprese sono la chiave di volta della nuova mission dell’Ente che mi onoro di rappresentare. Consentire alle nostre imprese ed ai professionisti dei settori trainanti della nostra economia di essere preparati ad affrontare le sfide dei mercati esteri, significa ampliare i mercati target sui quali poter esportare le nostre eccellenze. Con ricadute positive per le aziende stesse e per l’intero indotto delle province di Frosinone e Latina” – Commenta il Presidente della CCIAA, Giovanni Acampora.

“Il programma formativo fornirà una panoramica completa e strutturata di tutti gli strumenti concettuali e operativi per affrontare i mercati esteri. Verranno analizzate le criticità e le opportunità dell’internazionalizzazione di impresa, ponendo particolare attenzione alla scelta del mercato target, alla conoscenza e implementazione delle tecniche del commercio internazionale, alla pianificazione delle attività di marketing strategico e operativo. Il percorso vuole, inoltre, fornire gli strumenti per gestire preventivamente le principali problematiche di natura legale, fiscale e doganale, che possono emergere nelle operazioni commerciali con l’estero”. – Spiega la consigliera delegata all’Internazionalizzazione di Informare, Carla Piccozza.

“Cosa significa fare internazionalizzazione? Il percorso formativo promosso dall’Azienda Speciale Informare sarà ‘un viaggio’ spiegato per singole tappe, alla scoperta del cammino da fare per varcare con i propri prodotti e servizi le frontiere nazionali. Per fare affari con clienti stranieri è importante conoscere come si comportano nelle trattative commerciali. Regole comportamentali funzionanti nella propria cultura, infatti, potrebbero dimostrarsi fragili e poco produttive quando trasposte in un contesto estraneo. Per questo la formazione rimane l’arma fondamentale per le imprese che vogliano essere preparate alle nuove sfide dei mercati internazionali. Il percorso formativo si propone di fornire tutte le competenze necessarie per avere una posizione di leadership con i buyer esteri”. – Commenta il Presidente dell’Azienda Speciale Informare, Luigi Niccolini.

Gli appuntamenti formativi si terranno con cadenza mensile il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 presso il Park Hotel a Latina, S.S. dei Monti Lepini, 25. Il programma è consultabile nella brochure allegata che contiene, anche, tutte le informazioni necessarie all’iscrizione. Le aziende potranno iscriversi per partecipare al percorso formativo gratuito entro il termine del 15 settembre 2023.

