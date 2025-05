Techno Racing Team, Willy doppio out a Spoleto

Ora la classifica diventa problematica per il pilota del Techno Racing Team.

La tappa italiana di Spoleto del campionato europeo di velocità in salita, non porta bene al pilota del Techno Racing Team, Williams Alonzi (Willy). Procediamo con ordine, il pilota ciociaro, arrivato domenica mattina a Spoleto, dopo aver effettuato le verifiche, ha preso il via per le prove ufficiali, e forse qua già c’è stato il primo segnale che le cose non sarebbero andate per il verso giusto. Difatti dopo la curva Del pelo, ha trovato i marshall che sventolavano le biandiere gialle, quindi Willy ha dovuto chiudere per un lungo tratto il gas, compromettendo la manche di qualifica. Terminate le qualifiche, i piloti dell’europeo, hanno dovuto aspettare la disputa delle due manche di gara 1, inizialmente prevista al sabato, ma spostata alla domenica mattina per via dei funerali di Papa Francesco. Alle 14,30 ha preso il via manche 1 della gara 2 dell’italiano e dell’europeo. Dopo pochi minuti dall’inizio però è arrivata anche la temuta pioggia, una leggera, ma insidiosa pioggerellina, a intermittenza, che metteva tutti in difficoltà, perché le condizioni dell’asfalto, non erano da pneumatici rain e nemmeno da pneumatici per asciutto. Tutti, compreso Willy hanno cercato di aspettare l’ultimo istante utile per la scelta delle gomme. Alla fine Willy assistito dal valido Danilo Notarantonio, ha optato per le rain, non appena finito di montare l’anteriore, il pilota ciociaro è stato chiamato al via. Quindi è partito con gomma posteriore da asciutto e gomma da bagnato all’anteriore. La sua corsa però è durata pochissimo, difatti nel cambio direzione tra curva tre e curva quattro, l’avantreno della Suzuki di Willy, si è chiuso e quindi inevitabile la scivolata, senza per fortuna danni al pilota e moto tutto sommato senza danni rilevanti. (Sinceramente ero preoccupato per la gomma da asciutto al posteriore, ma non pensavo certo a un problema sull’anteriore). Queste le parole di Willy. Recuperata la moto e sistemati i danni, si era in attesa della chiamata al via, forse il rumore delle moto non ha fatto sentire a Willy e tutto lo staff, la chiamata, hanno udito solo l’ultima chiamata. In fretta tolte le termocoperte il pilota si è recato sulla linea di partenza, ma arrivato sul posto, il Direttore di gara, gli ha fatto notare che aveva un minuto e mezzo di ritardo e gli ha impedito di prendere il via. E’ stato l’epilogo di una gara nata male e finita peggio. Willy era arrivato a Spoleto domenica mattina che era in testa alla classifica con un vantaggio di dieci punti sul secondo. Domenica sera Willy è andato via da Spoleto perdendo la testa della classifica in favore dell’austriaco Roman Winklmuller, che ora guida la classifica dell’europeo con un vantaggio di ventinove punti su Willy, che ne vanta dieci sul tedesco Vielgut. Certamente i giochi per la vittoria finale non sono ancora fatti, ma è indubbio che la situazione del pilota del TRT, si è complicata non di poco, e non gli concede spazio per ulteriori battute d’arresto. Ora prossima gara a metà giugno in Austria nel ridente paese di Julbach.