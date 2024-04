Techno Racing Team, test per il Paul Ricard. Giornata di test all’ISAM per il TRT in vista della gara francese

Quella di domenica u.s. è stata una giornata di lavoro, o meglio di test, per gli uomini del Techno Racing Team, in preparazione della gara di endurance al Paul Ricard. Oltre ai piloti: Domenico Paniccia, Michele Gabriele e Williams Alonzi (Willy), presente anche una parte dello staff, con Danilo Notarantonio e Giulio Gabriele. Durante la giornata di test, gli uomini del Techno Racing Team, tra l’altro hanno provato diverse volte l’operazione di sosta, che sicuramente sarà una fase cruciale della difficile gara in notturna. Abbiamo approfittato per rivolgere qualche domanda ai componenti del TRT presenti. D:”Giulio Gabriele, sei l’addetto al rifornimento, avrai un compito delicato, che impressioni hai tratto oggi? R: “Per me si tratta di una prima volta, devo dire che è stata una giornata che mi ha permesso di stabilire un buon feeling con l’attrezzo per il rifornimento (biberon)”. Danilo Notarantonio D: ” Danilo tu non sei nuovo a questo mondo dell’endurance, giudizi sul tuo team? R: ” Vedo un team affiatato e una moto con buone chanches, per fare bene, sarà importante restare uniti avere rispetto reciproco per il lavoro dei colleghi, poi la bandiera a scacchi ci dirà come ci siamo comportati”. È la volta dei piloti, iniziamo da Domenico Paniccia, D: ” Domenico impressioni sulla moto? R: ” La base è buona, non mi ha deluso, c’è qualche aggiustamento da fare, tipo l’impianto frenante che oggi ha accusato qualche affaticamento, ma i test servono a questo”. Passiamo a Michael Gabriele, D: ” Michael, moto nuova e team nuovo impressioni? R: ” Il team mi ha messo subito a mio agio, la moto è la prima volta che ci salgo, sto iniziando a capirla, però impressione sicuramente positiva, non me l’aspettavo così, un cavallo di razza da scoprire la Yamaha YZF750R”. È la volta di Williams Alonzi D: ” Willy tu hai già corso nell’endurance ed al Paul Ricard, cosa ci anticipi? R: ” Come sempre sarà una gara difficile e selettiva, dovremo confrontarci con piloti di spessore e moto di spessore, sono convinto che se ognuno di noi farà il suo compito, potremo fare bene, la gara è lunga”. Oggi è stata una giornata positiva, che ha fatto acquisire esperienza e ci ha dato informazioni sul lavoro da svolgere “. Intanto Willy sarà impegnato domenica prossima a Landshaag (Austria), dove si correrà la prima gara del Campionato Europeo Hill Climb. Ora il TRT da appuntamento a tutti al 1 maggio a Isola del Liri, dove nello “Spazio Franco Mancini” nel piazzale antistante il Bar dei Giardinetti, verrà presentata moto, piloti e tutto lo staff che affronterà questa importante gara.

comunicato stampa