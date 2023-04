Techno Racing Team, l’europeo a Landshaag

Williams Alonzi il pilota del Techno Racing Team in gara

La nuova stagione di corse europee del Techno Racing Team, inizierà in Austria, esattamente nella cittadina Landshaag, sulle sponde del Reno. La gara Landshaag-St.Martin, si disputerà il 22 e 23 aprile p.v. e sarà la prima gara del Hill Climb European Championship (Campionato Europeo di velocità in Salita), che toccherà oltre all’Austria, la Germania, l’Italia e la Svizzera. In gara con i colori del TRT, ci sarà Williams Alonzi (Willy), con un doppio impegno nella superbike e nella classic 750. Proprio in quest’ultima classe, Willy dovrà anche cercare di difendere il titolo europeo conquistato nel 2022.. Ad oggi alla gara, risultano iscritti ben 268 piloti, divisi nelle varie classi, Abbiamo chiesto qualche info a Willy, queste le sue parole: “ Landshaag è una delle gare più belle dell’intero campionato, con una cornice di pubblico spettacolare, ma anche una delle più difficili, non ci sono chicane, si raggiungono velocità elevate, due sono gli elementi necessari, un motore che spinga molto e tanto fegato per tenere aperto anche dove non sarebbe consigliato. Venendo alle classi che ci riguardano da più vicino, possiamo dire che con la Suzuki siamo al livello della concorrenza, mentre invece nella superbike, pagheremo qualche cavallo nei confronti dei big, l’Aprilia predilige più i tracciati guidati, comunque ci impegneremo come sempre al massimo”. Intanto nella sede del TRT, si lavora senza sosta, per l’allestimento delle moto, anche perché pochi giorni dopo Landshaag, il Techno Racing Team, dovrà affrontare un’altra trasferta molto ostica, ovvero quella in Francia. Il techno Racing Team sarà al via alla 4 ore di Endurance del Paul Ricard con una Yamaha, con un equipaggio composto da Willy, Mauro Di Sarra e Salvo Sallustro. Intanto se c’è chi lavora in officina, c’è anche chi lavora all’esterno per reperire gli sponsor, ed in ordine di tempo, l’azienda Stile di Guida specializzata in abbigliamento ed accessori ha confermato anche per quest’anno il suo appoggio al TRT e new entry, l’azienda Moviter 2001 specializzata in movimento terrra con sede a Monte san Giovanni Campano, ha deciso di essere al fianco del TRT. Insomma si tratta di una situazione che è in continua evoluzione sia sul lato moto e motori e sia sul lato sponsor, attirando sempre nuove aziende che scelgono di essere al fianco del Techno racing Team in questa avventura europea.

COMUNICATO STAMPA