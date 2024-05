Techno Racing Team, la 4 ore del Paul Ricard. La bandiera dei sostenitori in Francia con il TRT

Nonostante il meteo ci abbia messo lo zampino, mercoledì u.s. il Techno Racing Team, come da programma, nello “Spazio Franco Mancini” nel piazzale antistante il Bar dei Giardinetti a Isola del Liri, ha presentato la moto e la squadra che affronterà l’insidiosa trasferta francese della 4 ore del Paul Ricard. La moto sarà una Yamaha YZF750R, de3bitamente allestita in versione endurance e gareggerà nella classe “Formula”. Presenta un serbatoio carburante con bocchettone per rifornimento rapido (realizzato in casa), cui si collega un “Biberon” (anch’esso realizzato dal team), due potenti fari, in quanto la gara si disputerà in notturna. Inoltre vanta un radiatore di raffreddamento maggiorato ed un radiatore olio concepito espressamente per questa moto. Più che lavorare alla ricerca pura della potenza, il TRT ha cercato di privilegiare l’affidabilità, che è sicuramente una delle caratteristiche primarie per una moto da endurance. I piloti che si alterneranno alla guida della moto saranno: Domenico Paniccia, Michael Gabriele e Williams Alonzi. Nutrito lo staff al seguito e dando la precedenza alle donne, questi i nomi: Manuela Caringi, Stefania Loffredo, Mirko Notarantonio, Davide Romano, Danilo Notarantonio, Giulio Gabriele e notizia dell’ultima ora, al gruppo si aggiungerà anche Samuel Pallagrosi. Tanti i supporter, sportivi e sponsor che hanno partecipato a questa presentazione. A tutti il Techno Racing Team, ha regalato un campione di olio extravergine, offerto da uno sponsor oleario siciliano. Inoltre il TRT ha messo , a disposizione dei tifosi, una bandiera su cui apporre la propria firma e che seguirà il team al Paul Ricard, una sorta di viaggio virtuale anche per i sostenitori. Il vice Presidente Mauro Di Sarra, ci ha tenuto a farci delle precisazioni: “Quella del Paul Ricvard è una gara prestigiosa, ma al tempo stesso molto difficile, per tanti motivi, si svolge in notturna, è lunga, ed inoltre dovremo vedercela con mostri sacri del motociclismo, che prendono parte a questa gara, e chiaramente avranno moto alla loro altezza e quindi molto performanti. Diciamo che siamo un pochino come davide contro Golia, ma è proprio questo che ci entusiasma e ci sprona”. Tutta la squadra del techno Racing Team, partirà alla volta di Le Castellet, il giovedi antecedente la gara.

COMUNICATO STAMPA

