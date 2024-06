Techno Racing Team dopo l’endurance, c’è European Hill Climb Championship

Nel prossimo fine settimana si corre a Julbach (Austria)

Dopo la parentesi francese, nel Campionato Europeo Endurance, il Techno Racing Team, torna a gareggiare nel Campionato Europeo di Velocitàin Salita (European Hill Climb Championship). Come la gara iniziale, si torna ancora una volta in Austria, nella splendida cittadina di Julbach. Il TRT sarà in gara con il pilota Williams Alonzi (Willy), che gareggerà in sella ad una Suzuki GSXR 750 nella categoria “Classic 750”. Al momento alla gara risultano iscritti oltre duecento piloti, ma gli organizzatori, puntano a superare il numero dell’anno scorso, che fu di duecentocinquantasei piloti. A Willy chiediamo di descriverci il tracciato. “Si tratta di un percorso molto ripido nella parte iniziale, lungo 2850mt, veloce, anche se non come Landshaag, che però nasconde qualche insidia, come il tornantino sinistro. Questo tornanntino, è insidioso perchè è preceduto da un veloce curvone destro, me nel momento in cui l’occhio vede il tornantino è ormai tardi per la staccata ed inevitabilmente si va dritti piantandosi nelle presse di paglia, per evitare questo bisogna anticipare la staccata mentre ancora si sta percorrendo il curvone destro”. Il record del tracciato appartiene all’italiano Maurizio Bottalico, che lo ha stabilito nella passata edizione, con il tempo di 1’04”584 alla media di oltre centoquarantuno km/h. Alla gara austriaca, saranno ben ventitre i piloti italiani che vi prenderanno parte. Il programma, come al solito, prevede prove libere al sabato pomeriggio, prove ufficiali domenica mattina e due manches di gara al pomeriggio. Chiaramente per tutti i piloti, la speranza è quella di avere un week end con il meteo favore, e stando alle previsioni dovrebbe essere il sole a farla da padrone, ma come sempre le rain è meglio averle a portata di mano.

COMUNICATO STAMPA