Techno Racing Team da Landshaag, la prima gara del Campionato Europeo Hill Climb in Austria

Prenderà il via in Austria, domenica 21 aprile, il Hill Climb European Championship (Campionato europeo di Velocità in Salita), esattamente a Landshaag, una ridente cittadina situata sulle rive del Danubio. Si tratta senza dubbio del tracciato più veloce di tutto il campionato, dove si raggiungono punte velocistiche ben superiori ai duecentocinquanta Km/h. Boom di piloti per questa prima gara, con ben trecentosei iscritti, di questi venticinque sono gli italiani e tra essi un solo ciociaro. Si tratta di Williams Alonzi (Willy), il pilota del Techno Racing Team, gareggerà con una Suzuki GSXR 750 nel Campionato Europeo Vintage Hill Climb. Il format della gara sarà sempre lo stesso con prove al sabato e domenica mattina e nel pomeriggio le due manches di gara. Molto probabilmente, gli organizzatori, saranno costretti a fare partenze ravvicinate, considerato l’alto numero di piloti iscritti. Il campionato si svolgerà su cinque prove: Landshaag (A); Julbach (A); Spoleto (I); Luckendorf (D) e Volterra (I). Come sempre il tracciato non presenta alcuna chicane e gli organizzatori, oltre al punteggio per i campionati, hanno messo in palio un premio extra di 1000 euro, per chi riuscirà a frantumare l’attuale record. Willy, pilota ciociaro del Techno Racing Team, spera di fare meglio del passata edizione, quando fu terzo dietro ai due austriaci Altenhuber e Baumann. La moto rispetto alla configurazione 2023, presenta qualche miglioria nel sistema di accensione e nella ciclistica, inoltre si cercherà di fare tesoro delle info raccolte l’anno scorso, per fare dei miglioramenti, specialmente sui rapporti finali. Willy in gara avrà il 33 e sarà sul posto, il venerdi antecedente la gara, per cercare di studiare ancora meglio il tracciato, che è al tempo stesso molto veloce, ma presenta particolarità tecniche che poi fanno la differenza.

COMUNICATO STAMPA