Tecchiena, si è spenta a soli 23 anni Camilla De Pino: la comunità si stringe attorno alla famiglia

Questa mattina, 2 gennaio, presso la propria abitazione, è tornata alla Casa del Padre Camilla De Pino, di 23 anni. La notizia della sua scomparsa ha profondamente commosso la comunità di Tecchiena e di tutto il territorio limitrofo, dove Camilla era conosciuta e amata.

A dare il triste annuncio sono stati la mamma, il papà, la zia Marzia, gli zii, i cugini, le cugine, i nonni e tutte le persone che le hanno voluto bene. Accanto al suo nome, nel manifesto funebre, campeggia una citazione di San Camillo De Lellis:

“Servire i malati come una madre il suo unico figlio infermo”, parole che richiamano cura, amore e protezione — valori che hanno accompagnato Camilla nel suo percorso di vita, segnato da fragilità ma anche da grande forza e dignità.

I funerali avranno luogo sabato 3 gennaio, alle ore 15:00, presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine in Tecchiena. La famiglia ha disposto che si dispensa dai fiori.

La redazione di LiriTV esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia De Pino in questo momento di immenso dolore.

“Ci stringiamo con affetto alla mamma, al papà e a tutti i familiari di Camilla. La sua giovane vita, il suo sorriso e la sua dolcezza resteranno per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta. A nome di tutta LiriTV porgiamo le nostre più sincere e rispettose condoglianze.”

