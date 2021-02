Questa mattina all’incrocio semaforico di Tecchiena ad Alatri, è avvenuto in incidente tra un’auto e un camion della nettezza urbana. A rimanere gravemente ferito un uomo di 50 anni del luogo, alla guida dall’autovettura che è stato elitrasportato per i gravi traumi riportati nel nosocomio pontino, e fortunatamente non è in pericolo di vita.

