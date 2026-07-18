Teatro tra Storia e Spiritualità: ad Alatri arriva l’umorismo di Achille Campanile

Ad Alatri la rassegna teatrale estiva entra nel vivo con l’umorismo di Achille Campanile. Prosegue con successo la terza edizione della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità”, promossa dal Comune di Alatri con il contributo della Regione Lazio. Dopo i primi appuntamenti, il cartellone entra nel vivo con uno degli spettacoli più attesi della stagione. Domenica 19 luglio, alle ore 21.30, il suggestivo Chiostro di San Francesco ospiterà “Allegria con Campanile”, una brillante rappresentazione teatrale dedicata ai testi del grande scrittore e drammaturgo romano Achille Campanile, tra i maggiori maestri dell’umorismo italiano del Novecento. Lo spettacolo propone una selezione di sketch e atti unici del celebre autore, raccolti in una messa in scena originale e metateatrale che gioca con i meccanismi del teatro nel teatro. Un allestimento dinamico e coinvolgente, capace di alternare ironia, comicità surreale e raffinati giochi di parole, restituendo al pubblico tutta l’attualità di un autore che ha saputo trasformare il paradosso in arte. La regia è affidata a Fabiana Pomella, mentre sul palco si alterneranno Costantino Calicchia, Fabiana Pomella, Valerio Germani, Stefano Oddi e Claudia Arduini. Assistente alla regia Stefano Caiazza. Con il suo stile inconfondibile, Campanile ha rivoluzionato il linguaggio della comicità italiana, dando vita a un teatro intelligente, brillante e mai banale. “Allegria con Campanile” vuole essere un omaggio alla sua straordinaria capacità di osservare la realtà attraverso il filtro dell’assurdo, coinvolgendo il pubblico in una serata di autentico divertimento. L’appuntamento è quindi per il 19 luglio alle ore 21.30 presso il Chiostro di San Francesco, ingresso: € 5,00. I biglietti sono in vendita presso il Chiostro di San Francesco.