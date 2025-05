TEATRO DELL’OPERA, BALDASSARRE: «AUGURI E BUON LAVORO A GIAMBRONE, CARDUCCI E A TUTTO IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO»

«Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Francesco Giambrone, per la riconferma a Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, al nuovo vicepresidente Francesco Carducci, e a tutto il Consiglio di indirizzo, con il presidente Roberto Gualtieri, con Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, in rappresentanza della Regione Lazio, Lorenzo Tagliavanti e Barbara Marinali.

Sono certa che ci attendono tante entusiasmanti stagioni, visto il clima di collegialità in cui sono maturate le nomine, clima che indica una comunità di intenti particolarmente positiva per Roma e per il Lazio.

Una governance di questa caratura è fondamentale per rispondere alle aspettative dei cittadini e possiamo guardare con fiducia al futuro per ribadire sempre di più il ruolo di Roma come capitale della cultura e della musica».

Lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, Simona Baldassarre.