Teatro Artemisio Gian Maria Volontè di Velletri. Stagione Teatrale 2024-25

Venerdì 13 settembre, alle ore 12,00, nella Sala “Enzo Tersicore”, presso il Comune di Velletri (Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1) si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della Stagione Teatrale 2024/2025 del Teatro Artemisio Gian Maria Volontè.

Interverranno il Sindaco Ascanio Cascella, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Velletri Chiara Ercoli, la Direttrice Artistica di ATCL Isabella Di Cola, il Presidente della FondArC Città di Velletri Tullio Sorrentino e il Direttore Artistico della FondArC Città di Velletri Giacomo Zito.

Comune di Velletri e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, propongono una stagione di grande livello con otto spettacoli in abbonamento che si muovono tra nuova drammaturgia, commedia e musica, con in scena importanti interpreti del nostro panorama teatrale. Un cartellone che saprà appassionare e coinvolgere il pubblico in serate sempre sorprendenti.

La stagione in abbonamento consolida la collaborazione tra il Comune di Velletri, ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e la Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri (FondArC), presentando un prezzo speciale che ricalca quello degli anni passati.

COMUNICATO STAMPA