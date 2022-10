Tavolo di lavoro tra Comitato Italiano Paralimpico Lazio e Liceo G. Sulpicio di Veroli

Ieri il consigliere di giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Piergiorgio Fascina è stato accolto dal dirigente scolastico, Salvatore Cuccurullo al fine avviare una serie di progetti nell’ambito della inclusione sociale e della disabilità.

“È stato il mio Liceo e ricordo che durante il triennio fui eletto anche in seno al Consiglio d’Istituto – ha dichiarato il consigliere Piergiorgio Fascina – Tornare al Sulpicio fa sempre piacere, soprattutto farlo con il Comitato Italiano Paralimpico che rappresento. Ringrazio il dott. Cuccurullo e i suoi collaboratori della calorosa ospitalità e dell’incontro ricco di proposte da realizzare e di spunti finalizzati alla crescita del Liceo e dei suoi studenti”.

“Un dialogo senz’altro costruttivo con il dott. Fascina che ringrazio della disponibilità – ha affermato il preside Cuccurullo – Persona affabile e dedita all’ascolto, una valida opportunità per il paese e per tutto il Sulpicio. Abbiamo voluto avviare questo percorso con il Comitato Italiano Paralimpico perché riteniamo di fondamentale importanza temi come l’inclusione sociale e la disabilità. Andremo subito a programmare diversi progetti su cui investire per lo sviluppo della nostra scuola”.

COMUNICATO STAMPA