TAV, RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PRESENTE IL COMUNE DI ROCCASECCA CON IL CONSIGLIERE GIANLUCA PALLONE

Unico comune presente, Roccasecca ha partecipato alla riunione della VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti che si è svolta presso la Sala Latini del Consiglio regionale del Lazio sul progetto dell’Alta Velocità.

In rappresentanza del sindaco Giuseppe Sacco ha preso parte all’incontro il consigliere Gianluca Pallone che ha ribadito la posizione che il Comune di Roccasecca ha espresso già nell’incontro di venerdì scorso presso Palazzo Boncompagni: fare squadra e lavorare insieme per ottenere l’infrastruttura nel territorio della provincia di Frosinone.

“La Tav è il progetto più utile per risollevare l’economia e dare slancio allo sviluppo della nostra terra – ha detto il consigliere Pallone – il Comune di Roccasecca da tempo è impegnato per la realizzazione di questa infrastruttura. Come abbiamo detto durante l’incontro voluto dal sindaco Sacco: non importa dove, l’importante è che si faccia, dimostrando unità e visione da parte dell’intero territorio e tenendo conto delle difficoltà che attualmente vive soprattutto l’area sud della nostra provincia”.