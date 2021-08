Tassello in difesa per il Cassino Calcio

L’Asd Cassino Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Avella, duttile difensore nato a Napoli il 19 novembre 1998. Cresciuto calcisticamente ad Avellino, fa il suo esordio in D nel 2016 con il Pomigliano dove colleziona 77 presenze in categoria diventando uno dei profili più interessanti del panorama di Lega Dilettanti. Nelle ultime due stagioni si è spostato prima a Francavilla e poi a Portici. Oltre 100 presenze in D, grazie alla prestanza fisica riesce a coprire ogni settore difensivo. Le prime parole da azzurro del neo acquisto: “felicissimo di poter indossare la casacca azzurro, Cassino è una piazza prestigiosa e sono orgoglioso di essere stato scelto da questa Società. Mister Grossi è un ottimo allenatore e spero di poter ripagare da subito la sua fiducia.” Andrea Avella è già a disposizione del tecnico azzurro e ha già raggiunto i compagni nel ritiro per seguire le sessioni di allenamento.

COMUNICATO STAMPA

Correlati