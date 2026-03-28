TAR Lazio dà il via libera: sbloccata l’approvazione del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Con la sentenza n. 5580/2026, pubblicata il 26 marzo, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso del Comune di Picinisco contro la Regione Lazio, autorizzando così la sottoscrizione degli atti di Intesa per l’approvazione del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il Piano del Parco, strumento fondamentale per la gestione e l’organizzazione del territorio, richiede l’intesa tra le Regioni e l’Ente Parco e, per le zone urbanizzate (zone D), anche dei Comuni interessati. Il ricorso del Comune di Picinisco aveva finora bloccato l’iter di approvazione nella Regione Lazio, mentre Molise e Abruzzo avevano già concluso positivamente la procedura.

Il TAR ha giudicato infondato il ricorso, confermando la legittimità delle scelte compiute dall’Ente Parco e la correttezza nella regolamentazione dei diritti di uso civico. Nella sentenza i Giudici sottolineano che:

“L’istituzione di un Parco, e la conseguente regolamentazione del territorio, impone al godimento dei titolari dei diritti di uso civico limitazioni di vario genere, in funzione degli interessi generali alla cui tutela l’istituzione stessa è finalizzata… compatibili con l’esercizio del diritto di uso civico… conformato dalla preminente esigenza di protezione ambientale, in coerenza con la funzione sociale della proprietà, stabilita dall’art. 42 Cost.”

Il TAR ha inoltre chiarito che il Piano del Parco può introdurre norme più restrittive rispetto al Piano paesaggistico vigente, al fine di tutelare ulteriori valori ambientali e culturali.

La sentenza rappresenta uno snodo cruciale: sblocca l’iter di approvazione del Piano per la Regione Lazio, avvicinando la procedura alle fasi finali. I Consigli Regionali di Abruzzo e Molise avevano già approvato il Piano, mentre la Regione Lazio era l’unico passaggio ancora pendente.

“Accogliamo con soddisfazione la decisione del TAR del Lazio – ha dichiarato il Presidente Giovanni Cannata –. È un passaggio fondamentale per il futuro del Parco e dei suoi territori. Ci auguriamo che la procedura possa concludersi rapidamente, permettendo alle istituzioni e alle comunità locali di dare piena attuazione al Piano del Parco e completare anche il Piano socioeconomico, a beneficio delle comunità stesse”.

Foto Angelina Iannarelli