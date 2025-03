Tappa en plein air al lago di Giulianello per il 1° Festival della stampa d’arte

Il 1° Festival Internazionale della Stampa d’Arte, curato da Patrizio Marafini e ispirato al tema del paesaggio “Nature is what we see”, sabato 22 marzo farà tappa al lago di Giulianello. Dopo l’inaugurazione di dicembre nel Museo della Città e del Territorio di Cori e la seconda tappa nel Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, il Festival giunge sulle colline del lago di Giulianello, all’interno dell’azienda agricola ‘Dominio Collettivo Asbuc’, per una speciale esposizione en plein air delle decine e decine di opere pervenute da tutta Italia e da vari Paesi del mondo, messe a disposizione da Fondazioni, Archivi Storici, Gallerie e Stamperie Calcografiche.

In questo terzo evento espositivo le opere saranno collocate lungo i percorsi naturalistici dell’azienda Asbuc, valorizzando il tracciato che dal lago di Giulianello arriva, attraverso la tenuta Caracciolo, fino a Torrecchia Vecchia nel Comune di Cisterna.

Alle ore 10 i visitatori saranno accolti da una colazione di benvenuto, cui seguiranno i saluti istituzionali del sindaco e del delegato alla Cultura del Comune di Cori, Mauro De Lillis e Michele Todini, e del sindaco e dell’assessore alla Cultura del Comune di Cisterna, Valentino Mantini e Maria Innamorato. Ci saranno quindi gli interventi del presidente dell’Asbuc, Luca Del Ferraro, e della presidente di ‘Cori e Giulianello in Rete’, Lucia Millone, mentre Patrizio Marafini presenterà il percorso espositivo. Nel corso della mattinata si succederanno poi l’intervento critico dello storico dell’arte Plinio Perilli, la lettura di alcuni componimenti ad opera del poeta Renato Gabriele e l’intervento musicale del compositore e concertista Marco Lo Russo. Alle ore 13 è prevista l’apertura del Punto Food – organizzato dall’associazione ‘Cori e Giulianello in Rete’ – dove sarà possibile degustare i prodotti del territorio.

Il Festival è ideato dall’associazione Cartedautore e nato dalla collaborazione tra i Comuni di Cisterna di Latina e Cori, la Fondazione Roffredo Caetani, l’azienda agricola Dominio Collettivo Asbuc, Cori e Giulianello in Rete, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dell’Università di Cassino – Dipartimento di Storia dell’Arte, del Museo della Città e del Territorio di Cori, dell’Associazione Marco Lo Russo Music Center, e del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù di Cisterna di Latina.