Tante presenze alla pima tappa del ‘Tour Assessorato Regionale All’Urbanistica’ a Frosinone, Ciacciarelli: “Successo che dimostra l’importanza dell’ascolto del territorio”

“Grande successo per la prima tappa del ‘Tour Assessorato Regionale All’Urbanistica’ tenutasi presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud di Frosinone che ha visto la partecipazione, insieme al sottoscritto, del Gruppo Consiliare Regionale della Lega rappresentato dagli On. Laura Cartaginese e Pino Cangemi, del Coordinatore Regionale della Lega On. Davide Bordoni, del Coordinatore Provinciale On. Nicola Ottaviani e dell’On. Mario Abbruzzese.

L’incontro ha consentito, nelle sue modalità, lo sviluppo di un proficuo momento di confronto con i rappresentanti delle amministrazioni locali e con la società civile in tema di Urbanistica, in cui, insieme al Gruppo Consiliare, abbiamo avuto la possibilità di spiegare ai presenti le principali innovazioni legislative avanzate in materia Urbanistica, come la Proposta di Legge di Recupero dei Vani e Seminterrati e la Proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica volta ad intervenire, in chiare di snellimento procedurale è sostanziale, su una molteplicità di testi normativi vigenti, spesso non coerenti rispetto le esigenze del territorio in cui dovrebbero trovare applicazione.

Il dibattito e l’entusiasmo sviluppatosi nel corso dell’incontro costituisce la dimostrazione di quanto da noi sempre ritenuto, ossia di quanto lontana dai territori fosse stata la materia urbanistica nel corso degli anni precedenti, tanto da aver determinato una netta sfiducia nell’affrontarla da parte delle amministrazioni locali, fattore che invece ora miriamo ad invertire e l’organizzazione di tale tour si pone come un valido strumento a tal fine

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA