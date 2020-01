Tanta bella musica con l’orchestra e il coro del Liceo di Ceccano

Una serata di auguri con l’orchestra e il coro del Liceo di Ceccano, nella Collegiata di S. Giovanni Battista, sabato 11 gennaio 2020 alle ore 18,30. Tanta bella musica per augurare pace ad un mondo che sembra impazzito, per infondere armonia e concordia con le note della grande musica delle formazioni strumentali e vocali Liceo che coinvolgono oltre 100 dei suoi allievi nelle attività musicali, con l’apprendimento strumentale e vocale, la musica di insieme, la partecipazione a concorsi, gli scambi internazionali. che ha visto il corso e l’orchestra dei Liceo in Polonia e in Finlandia e prossimamente in Austria e tutto questo senza togliere nulla al normale corso di studio del liceo scientifico e del liceo linguistico. L’orchestra Juvenis Harmonia Fabraterna è diretta da Massimiliano Malizia mentre il coro Ludica Vocalia Fabraterna da Vittoria D’Annibale.

COMUNICATO STAMPA