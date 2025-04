TAMPON BOX, BATTISTI (PD): “DISTRIBUTORI GRATUITI DI ASSORBENTI NELLE SCUOLE DEL LAZIO: UN PASSO AVANTI PER LA PARITÀ”

“Garantire un accesso equo e gratuito ai prodotti igienici femminili nelle scuole del Lazio: con questo obiettivo ho presentato una mozione in consiglio regionale del Lazio, che auspico venga recepita anche dalla maggioranza Rocca perché rappresenterebbe un passo avanti a tutela della parità e per i diritti delle studentesse”.

Così in una nota la Consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti.

“La scuola – prosegue – deve essere un luogo di inclusione e pari opportunità. Il ciclo mestruale è un fenomeno naturale e non può essere motivo di disagio o discriminazione per le studentesse. Il costo degli assorbenti pesa su molte famiglie, in particolare su quelle in condizioni economiche più fragili, e per questo è necessario un intervento concreto da parte delle istituzioni. Certo, parliamo di un piccolo contributo, ma sicuramente di un segnale molto importante. Nel corso della passata legislatura, il Consiglio regionale del Lazio ha già approvato all’unanimità una legge, di cui sono stato stata prima firmataria, per il cashback dell’IVA sugli assorbenti per chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Tuttavia, gli atti attuativi per la sua piena applicazione non sono stati adottati. A pochi giorni dalla decisione della Valle d’Aosta di installare distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole superiori, anche il Lazio deve seguire questa strada. È un segnale di civiltà e rispetto per le giovani donne, un modo per abbattere i tabù e garantire un diritto fondamentale: con la mozione presentata, si impegna il Presidente della Regione Francesco Rocca e la Giunta a definire l’iter per questo processo. Si tratta di un’iniziativa – conclude – che punta a rendere il Lazio una regione più giusta e attenta ai bisogni delle nuove generazioni”.

