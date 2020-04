TakisBiotech: “Un primo esperimento conferma la potenza dei nostri candidati vaccini contro il Coronavirus”

Questo primo studio ha dimostrato che dopo una singola dose i nostri vaccini sono stati capaci di indurre una forte risposta anticorpale contro la proteina Spike del COVID-19 in soli 14 giorni.“Questa dato è molto importante e dimostra la potenza della nostra tecnologia – puntualizza Emanuele Marra, direttore dell’Area malattie infettive”.“L’elevato titolo anticorpale è la premessa a potenti anticorpi terapeutici che stiamo generando in parallelo al vaccino, grazie alla nostra tecnologia innovativa e capacità di screening di cui disponiamo alla Takis – afferma Giuseppe Roscilli, Direttore Area anticorpi monoclonali. I dati preliminari che abbiamo generato in laboratorio e la collaborazione con gli scienziati dell‘istituto Spallanzani consentiranno di caratterizzare ulteriormente la risposta immunitaria necessaria a neutralizzare il virus”.“Siamo cautamente ottimisti sullo sviluppo del migliore candidato per un futuro studio clinico – ha dichiarato Luigi aurisicchio, CEO/CSO della Takis – . Siamo alla ricerca di collaborazioni e finanziamenti che ci consentano di accelerare le fasi dei prossimi mesi”.

COMUNICATO STAMPA

