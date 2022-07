Taglione MATTEO consolida la leadership in Campionato in terra campana

Prima volta alla Salerno Croce di Cava per il pilota di Arpino Taglione. Il driver al via sulla Renault Clio Rs byte m&E motorsport ha disputato una gara in crescendo visto che ha conosciuto il percorso durante le ricognizioni. MATTEO è partito con l’obbiettivo di guadagnare punti preziosi per il Campionato, ci siamo fatti raccontare la cronaca della gara di Taglione telefonicamente nel dopo gara:

La Salerno-croce di cava, una gara molto guidata e lunga circa 4 km!

A causa di un impegno il sabato sono riuscito a vedere il percorso solo la domenica mattina poco prima della ricognizione…

Alla salita di ricognizione subito dopo la partenza mi sono girato fortunatamente senza nessuna conseguenza.

Nella prima manche sono uscito 2 di classe dietro un velocissimo Alessandro Tortora prendendo circa 10 secondi.

Nella seconda manche sono riuscito a togliere circa un 1 secondo dal tempo della prima ma l’avversario era ancora molto lontano…

Partiamo con la terza ed ultima manche dove l’obiettivo era provare a raggiungerlo ma purtroppo sono riuscito a togliere solo 5 secondi nonostante la presenza di un cane in piena traiettoria all’interno di una birillata!

Concludiamo così la gara in 2º posizione di classe prendendo 3 punti che ci permettono di rimanere in testa alla classifica assoluta del trofeo…