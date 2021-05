Taglienti-Petrone: che sfortuna al Rally del Grappolo!

Un vero peccato, una sfortuna da non crederci. Graziano Taglienti e Gianluigi Petrone non dimenticheranno facilmente il Rally del Grappolo 2021.

Erano a un passo da un grandissimo successo, 3° posto nella classifica di classe A7, 8° su 50 nella classifica del Gruppo A, 53° nella classifica generale su 183 iscritti.

Poi si è rotto il cambio, a pochi km dalla premiazione. E tutto è andato in fumo…

Le parole di Gianluigi Petrone: “Esperienza magnifica… una gara davvero bellissima a quasi 1000 km da casa per entrambi, prima gara insieme, 183 iscritti… una classe e un gruppo numerosissimo… ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo dato il meglio di noi, abbiamo combattuto fino all’ultima prova speciale. Purtroppo ci rimane solo un bicchiere mezzo pieno. Grazie mille a Graziano Nanetto Taglienti per avermi dato la possibilità di accompagnarlo in questa avventura, i miei complimenti per la sua bravura, grazie mille a tutto il team A.N.G. Rally Team. Grazie mille a Flavio Brossa per l’accoglienza la disponibilità e i consigli. Grazie all’assistenza Nano Gomme Autofficina. Alla prossima!”

Graziano e Gianluigi correvano con una Clio Williams.

