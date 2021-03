Taglienti-Mariani: buona la prima al Rally Ronde del Canavese. Podio per l’equipaggio della ANG Rally Team e della DrcSportsManagement

Esordio col botto per Graziano Taglienti e Davide Mariani al Rally Ronde del Canavese appena concluso. L’equipaggio della Autofficina Nano Gomme Rally Team di Monte San Giovanni Campano, Frosinone, supportato dalla DrcSportsManagement, a bordo della Renault Clio Williams è riuscito a concludere sempre in zona podio tutte e 4 le prove speciali del tracciato, finendo per ben due volte al terzo posto nella classe A7 riservata alle automobili preparate con cilindrata fino a 2000 cm cubici.

Ottimo inizio di stagione considerando che era la prima volta in questa gara e la prima volta fuori casa con la Clio Williams.

Per gli amanti dei numeri e delle statistiche Graziano e Davide hanno concluso la prima prova speciale in 9 minuti e 45 secondi (quarto miglior tempo), la seconda in 9:38 (quarto miglior tempo), la terza in 9:38 (terzo miglior tempo) e la quarta in 9:39, ancora una volta terzo miglior tempo.

Prossimo appuntamento per l’equipaggio Taglienti-Mariani il 17 e 18 aprile 2021 alla 27.ma edizione del Rally Città di Casarano, prima tappa della Coppa Rally di Zona.

