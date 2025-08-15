Tagliacozzo, ore di apprensione per la scomparsa di Davide Mastroddi: l’appello del padre sui social

Momenti di forte preoccupazione a Tagliacozzo (AQ) per la scomparsa di Davide Mastroddi, il figlio maggiore di Gabriele Mastroddi, che ha lanciato un accorato appello sui social per chiedere aiuto nella ricerca.

Secondo quanto riferito dal padre, il giovane si è allontanato nel primo pomeriggio di ieri per praticare attività sportiva, come è solito fare quando si trova in paese. Sarebbe uscito con una bicicletta pieghevole — dello stesso tipo che viene utilizzato per il trasporto sui treni — che lui impiega anche negli spostamenti locali.

L’ultimo segnale del cellulare di Davide risale alle ore 15:15 di ieri, in zona via del Gallo – Colle Pelacchi, nei pressi di via Cupa. Poco dopo, il telefono si è spento. Il rientro a casa era previsto per l’ora di cena, ma il giovane non è mai arrivato.

Al momento della scomparsa indossava pantaloncini scuri e una canottiera scura. Il padre ha già allertato la Caserma dei Carabinieri di Tagliacozzo, che ha esteso la comunicazione anche ai militari di Avezzano. Contattati anche i pronto soccorso della zona, ma con esito negativo.

L’appello di Gabriele Mastroddi è rivolto a chiunque possa aver incrociato Davide o abbia informazioni utili: “Se per caso lo avete visto, vi prego di avvisarmi immediatamente”.

Le ricerche sono in corso e il padre chiede la massima condivisione dell’appello per facilitare il ritrovamento.