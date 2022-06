Tagliacozzo, a pieno ritmo le attività della Biblioteca di Villa

Dopo due anni di fermo le attività della Biblioteca di Villa sono tornate a

pieno ritmo con presentazioni, dibattiti e iniziative per i più piccoli e ora è

la volta di riproporre uno dei format più seguiti del centro culturale di Villa

San Sebastiano.

Tornano i consueti “Incontri con l’autore”, eventi in cui, come ci spiega il

presidente della Biblioteca Jonathan Antonelli, l’obiettivo è quello di creare

un ponte che permetta ai lettori di conoscere più da vicino chi scrive e agli

autori di confrontarsi direttamente con il pubblico.

Il prossimo 18 giugno alle ore 17:30, presso il giardino dell’Asilo Pio XI di

Villa San Sebastiano, sarà ospite della Biblioteca di Villa l’abruzzese

Roberto Cipollone con il suo ultimo libro “Come i balconi di città”, una

raccolta di undici racconti che parlano di paesi e lontananze, di città e ritorni,

di cure e passioni. Undici sguardi su mondi reali e immaginari e sull’umanità

varia che è in grado di popolarli, con un importante riferimento alla

contrapposizione tra città e provincia.

Insieme allo scrittore sarà presente all’evento anche l’editore Gianluca

Salustri con la sua Radici Edizioni, giovanissima casa editrice molto attenta

alle nostre origini e al nostro territorio.

Con l’opera di Roberto Cipollone, la Biblioteca di Villa vuole evidenziare

ancora una volta quanto la cultura del proprio territorio e la conoscenza delle

proprie origini siano elementi imprescindibili per lo sviluppo di qualsiasi

attività culturale.

Come di consueto i ragazzi della Biblioteca, affiancati dall’associazione Gli

Amici, a seguito dell’evento omaggeranno i presenti con un aperitivo,

occasione per discutere informalmente e favorire ulteriormente lo scambio

culturale.

L’evento è patrocinato dal Consiglio della Regione Abruzzo e dal Comune

di Tagliacozzo. Questo incontro inaugura l’estate 2022 della Biblioteca di

Villa, che sarà ricchissima di eventi. Il programma culminerà con

l’appuntamento principale del 18 agosto, in occasione del 5o anniversario

della struttura.

COMUNICATO STAMPA