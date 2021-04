Taglia una quercia e rimane schiacciato: elitrasportato in gravi condizioni

Nella tarda mattina di oggi, poco dopo le 11,un uomo di 64 anni mentre era intento a tagliare una quercia nel terreno di sua proprietà, è rimasto schiacciato dall’albero che improvvisamente l’ha travolto. Il grave incidente è avvenuto in località Colle Mastromattei, frazione di Monte San Giovanni Campano. L’uomo immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in un nosocomio romano in eliambulanza dove è in grave condizioni.

foto archivio

