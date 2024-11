Taglia un albero e muore schiacciato dal tronco: Antonio soccorso inutilmente dai colleghi

Taglialegna di 65 anni rimane schiacciato sotto il tronco dell’albero che stava abbattendo ed è morto per le gravi ferite riportate. L’incidente intorno alle 14.15 del 21 novembre, a Sort Frede, sopra Carve di Mel (Belluno). A dare l’allarme la sorella che aveva ricevuto una chiamata dalla stessa vittima, Antonio Comiotto.Dalle prime informazioni, abbattendo l’albero, il 65enne del posto era rimasto schiacciato sotto il tronco. In suo soccorso erano accorse delle persone, che si sono attivate per tagliare la pianta, nel tentativo di liberarlo mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore era in avvicinamento. Le sue condizioni, però, erano immediatamente peggiorate e quando l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso sono arrivati sul luogo dell’incidente, hanno a lungo tentato le manovre di rianimazione, senza poter far altro che constatarne il decesso. Sul posto è sopraggiunta una squadra del Soccorso alpino di Belluno, per trasportare la salma fino alla strada. (LEGGO)

