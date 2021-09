Si sono svolti i primi due appuntamenti dell’iniziativa “Ferentino a misura di bambino” ideata dalle giovani Claudia Angelisanti e Francesca Ascenzi (guida turistica abilitata) inserita in un ricco calendario di eventi nella “Settimana della Cultura” promossa dall’assessore alla Cultura Angelica Schietroma.

L’iniziativa a titolo gratuito proseguirà anche Sabato 18 e Domenica 19 Settembre, aperta ai bambini tra i 6 e 11 anni, si dividerà vista l’emergenza covid-19 in corso in due turni il primo alle 16 e il secondo alle 17:30 e avrà come punto di partenza la Pro loco cittadina, per le prenotazioni invece basterà inviare un messaggio su WhatsApp al numero 353 375 6695.“Siamo particolarmente soddisfatte del successo riscosso in questa prima settimana appena trascorsa sicuramente molto intensa ma altrettanto esauriente visto l’entusiasmo sia dei bambini e sia dei genitori che hanno risposto positivamente al nostro invito nonostante le restrizioni dovute al Covid-19.I più piccoli hanno avuto così la possibilità di apprezzare le bellezza e la storia della città di Ferentino tramite un evento in presenza studiato per garantire oltre alle conoscenza un primo approccio di normalità.Restano ancora due appuntamenti per continuare questa bellissima avventura e per scoprire le bellezze e i misteri, della nostra meravigliosa città. Vi aspettiamo

comunicato stampa