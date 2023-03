Svincolo superstrada Sora , la settimana prossima l’intervento di manutenzione dell’Anas

E’ in programma per l’inizio della prossima settimana un intervento di pulizia e messa in sicurezza dello svincolo sorano della Strada Statale 214. Lo eseguirà l’Anas, Ente responsabile dell’arteria viaria, come pronta risposta alla richiesta del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano.

“I lavori – spiega lo stesso Di Stefano in una nota – interesseranno il km 29+600 della Superstrada Sora-Ferentino, nell’area dello svincolo di Sora, e consisteranno nella pulizia della vegetazione con sfalcio del verde e raccolta dei rifiuti. Ringraziamo sin da ora l’Anas e i suoi tecnici per la disponibilità e l’immediatezza con cui hanno accettato di rispondere alle nostre richieste. Questo intervento garantirà maggiore sicurezza alla circolazione stradale e maggiore decoro per un’arteria che rappresenta, di fatto, la porta d’ingresso a tutto il comprensorio del Sorano e della Valle del Liri”.

COMUNICATO STAMPA