Sviluppo Infrastrutture Lazio: Ciacciarelli Ringrazia Salvini alla Tavola Rotonda di Alatri

“ Grazie al lavoro del Ministro alle Infrastrutture Salvini, del Sottosegretario Claudio Durigon e di tutto il partito, possiamo affermare l’esistenza di un evidente cambio di passo nella programmazione di interventi di sviluppo infrastrutturale nel nostro territorio regionale”

Questo ha costituito infatti l’esito, unitariamente condiviso, delle riflessioni sviluppate in occasione della Tavola Rotonda organizzata ad Alatri in tema di infrastrutture nel basso Lazio.

Oltre all’importante lavoro che Anas sta portando avanti per il raddoppio della Sora – Avezzano e per il completamento della superstrada nell’ultimo tratto di collegamento con la regione Abruzzo, sta procedendo l’iter di potenziamento e riqualificazione della SS 156 dei Monti Lepini, così come, grazie alla collaborazione fra Anas e Regione Lazio, sono state stanziate ulteriori risorse ( 10 milioni di euro) per i lavori di mitigazione del rischio crollo monte Cucca, così da garantire la riapertura della linea ferroviaria Priverno – Terracina.

Importanti interventi che, accompagnati dall’avvio delle procedure per la realizzazione della autostrada Roma Latina e della bretella Cisterna Valmontone, cambieranno definitivamente il volto della nostra regione in termini di logistica ed infrastrutture.

Grazie all’On. Nicola Ottaviani. all’On. Davide Bordoni, all’On. Mario Abbruzzese al Capo Compartimento di ANAS Marco Moladori, all’Ing. di ANAS Paolo Nardocci e all’Assessore Comunale di Alatri Kristalia Papaevangeliu per aver fortemente voluto questo interessante momento di confronto.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.