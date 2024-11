Sviluppo economico, Angelilli: “Bene energia tra IDI Farmaceutici srl e la SPA Società Prodotti Antibiotici spa”

«L’accordo tra la IDI Farmaceutici srl e la SPA Società Prodotti Antibiotici spa per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di quest’ultima, rappresenta una grande occasione di sviluppo in un settore trainante dell’economia del Lazio, come quello farmaceutico. Le sinergie che si andranno a creare attraverso questa partnership tra le due aziende italiane, che per le loro competenze sull’innovazione e la ricerca, rappresentano due storiche realtà industriali, potrà portare benefici per lo sviluppo di nuove terapie a favore della tutela della salute dei cittadini e una grande occasione di crescita economica e occupazionale del nostro territorio».Lo dichiara la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

