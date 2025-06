Sviluppo del territorio: a Veroli un convegno tra bellezza, futuro e impegno politico

Appuntamento domani alle 18.30 presso la Galleria La Catena. Tra gli ospiti anche l’eurodeputato Dario Nardella.

Veroli – “Comuni, bellezza e futuro” è il titolo e al tempo stesso il cuore del convegno in programma domani, sabato 9 giugno, a Veroli. Un incontro pubblico promosso dal Partito Democratico, incentrato sulle strategie per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei borghi, in una chiave che coniuga identità, cultura e prospettive concrete.

L’appuntamento è fissato per domani alle 18.30 presso la Galleria La Catena, a pochi passi dalla centralissima Piazza del Comune. A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Veroli, Germano Caperna, da anni impegnato in un percorso di promozione integrata del territorio, che ha visto nel borgo un modello di rigenerazione e rilancio.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali di Luigia Iannarilli, già impegnata nelle dinamiche locali, di Francesco De Angelis, presidente del Partito Democratico nel Lazio, e di Daniele Leodori, segretario regionale del partito. In collegamento da remoto è prevista la partecipazione dell’eurodeputato Dario Nardella, già sindaco di Firenze e figura di riferimento per le politiche urbane e culturali in ambito europeo.

A moderare l’incontro sarà Achille Migliorelli, assessore alla cultura del Comune di San Giorgio a Liri. Interverranno inoltre Francesca Cerquozzi, vicesindaca e assessore alla cultura di Veroli, la consigliera regionale Emanuela Droghei e la deputata Michela Di Biase.

L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo strategico dei piccoli comuni nella costruzione di un futuro sostenibile e attrattivo, capace di trattenere giovani, generare economia e tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico.