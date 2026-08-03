Sventato furto al supermercato Conad: decisivo il coordinamento tra le pattuglie dei Carabinieri

Nella notte appena trascorsa, il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo (FR) ha consentito di sventare un furto ai danni del supermercato Conad di Aquino. Ricevuta dalla Centrale Operativa la segnalazione di un furto in atto, veniva immediatamente attivato il dispositivo di controllo del territorio con l’invio sul posto dei militari della Stazione Carabinieri di Esperia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo. Alla vista delle pattuglie, cinque malviventi si davano alla fuga a bordo di un’Audi RS3 di colore nero, priva di targhe. Grazie al costante coordinamento della Centrale Operativa della Compagnia di Pontecorvo, le ricerche venivano estese alle pattuglie presenti sul territorio. L’autovettura veniva intercettata lungo la S.S. Casilina da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano (FR) che si univa all’inseguimento. I fuggitivi, dopo aver forzato la barriera di ingresso dell’autostrada A1, si dirigevano verso Napoli, riuscendo infine a far perdere le proprie tracce. Gli accertamenti eseguiti sul posto consentivano di accertare che i malfattori avevano danneggiato il bancone sotto il quale era occultata la cassaforte nel tentativo di asportarla. Il rapido e coordinato intervento delle pattuglie li costringeva tuttavia ad abbandonare il colpo e a fuggire senza riuscire ad impossessarsi del denaro custodito all’interno della cassaforte, pari ad alcune migliaia di euro. Sono in corso le verifiche al fine di accertare se vi sono ammanchi di danaro o merce.

Il supermercato è dotato di impianto di videosorveglianza, le cui immagini sono state acquisite e sono al vaglio degli investigatori. Sono in corso le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, per l’identificazione dei responsabili. L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Frosinone, il cui coordinamento tra Centrale Operativa, Aliquota Radiomobile e Stazioni dipendenti ha consentito di interrompere l’azione delittuosa e salvaguardare integralmente il denaro custodito nella cassaforte dell’esercizio commerciale.

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